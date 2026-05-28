Россиянка наелась волос во время беременности и едва не погибла

Врач Яппаров: В Башкирии из желудка 23-летней девушки достали огромный ком волос

23-летняя девушка едва не погибла в Башкирии, потому что наелась собственных волос во время беременности. Об этом случае главврач Городской клинической больницы №1 Стерлитамака Ильшат Яппаров рассказал изданию UfaTime.ru.

По его словам, россиянка поступила в больницу с жалобами на слабость, обмороки, тошноту и рвоту с кровью. Выяснилось, что симптомы были вызваны тем, что в ее желудке накопилось много ее же волос, которые девушка ела во время беременности. Уточняется, что в медицине такое поведение называют «синдромом Рапунцель».

В результате в организме девушки образовался огромный ком волос — трихобезоар размером 25 на 10 сантиметров, который заполнил почти весь желудок. Как рассказал Яппаров, чтобы достать его, пришлось делать разрез. Операция прошла без осложнений, девушку уже выписали.

Ранее стало известно об истории девочки из Великобритании, которая вырастила в желудке огромный волосяной шар. Хирурги извлекли из нее трихобезоар, который достигал 20 сантиметров в диаметре и занимал почти весь желудок.