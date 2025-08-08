Забота о себе
12:33, 8 августа 2025Забота о себе

Девочка-подросток вырастила в желудке волосяной шар размером с дыню

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании девочка-подросток по имени Эрин вырастила в желудке огромный волосяной шар. Об этом ее мать, Джоди Коллинз, рассказала изданию Metro.

По словам Коллинз, когда ее 14-летняя дочь начала жаловаться на проблемы с желудком, она списала эти симптомы на непереносимость глютена. Врачи тоже не сразу смогли определить причину проблемы, однако в течение полугода боль и спазмы усилились настолько, что девочка не могла ходить в школу.

В мае 2025 года Эрин назначили МРТ, и исследование обнаружило твердую массу в желудке — волосяной комок, известный в медицине как трихобезоар. Такие комки формируются в желудке из-за проглатывания волос. Трихобезоар Эрин был размером с дыню — он достигал 20 сантиметров в диаметре и занимал почти весь желудок. Врачи предположили, что на его формирование ушли годы. Хирурги Детской больницы Бристоля потратили пять часов на удаление волосяного комка. «Хирурги сказали, что запах был невероятным. Как из самой ужасной помойной ямы. Врач признался, что комок начал гнить и был одним из самых больших, с которыми им когда-либо приходилось сталкиваться», — вспоминает мать девочки.

Из-за трихобезоара у Эрин развились анемия и дефицит витаминов, поэтому после операции врачи назначили ей индивидуальную диету, чтобы восполнить запасы питательных веществ, которых ее организм был лишен. После 10 дней восстановления в больнице британка смогла вернуться домой, но ее желудок может остаться растянутым на долгие годы. Джоди отметила, что Эрин с детства любила играть с волосами и могла поедать их во сне, не осознавая происходящего.

Ранее хирурги спасли четырехлетней девочке из Нефтекамска кисть, которую она засунула в электромясорубку. Врачам удалось сохранить двигательную активность трех пальцев.

