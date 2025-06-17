Четырехлетней россиянке спасли засунутую в электромясорубку кисть руки

В Башкортостане хирурги восстановили девочке руку, попавшую в мясорубку

Хирурги спасли четырехлетней девочке из Нефтекамска кисть, которую она засунула в электромясорубку. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

По словам Рахматуллина, девочка случайно засунула руку в кухонный прибор. Ее госпитализировали, в больнице специалисты разрезали корпус мясорубки и осторожно извлекли раздробленную кисть, а затем сделали маленькой россиянке операцию. «Врачи-хирурги Ратмир Гареев и Булат Муртазин несколько часов собирали все переломы и сшивали ткани. У девочки были раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы, кисть держалась на нескольких связках», — рассказывает глава местного Минздрава.

В итоге хирургам удалось сохранить двигательную активность трех пальцев. Рахматуллин призвал родителей помнить, что кухня — опасное место для ребенка, и не подпускать детей к острым предметам и электрическим приборам.

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