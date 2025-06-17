Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 17 июня 2025Забота о себе

Четырехлетней россиянке спасли засунутую в электромясорубку кисть руки

В Башкортостане хирурги восстановили девочке руку, попавшую в мясорубку
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Хирурги спасли четырехлетней девочке из Нефтекамска кисть, которую она засунула в электромясорубку. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

По словам Рахматуллина, девочка случайно засунула руку в кухонный прибор. Ее госпитализировали, в больнице специалисты разрезали корпус мясорубки и осторожно извлекли раздробленную кисть, а затем сделали маленькой россиянке операцию. «Врачи-хирурги Ратмир Гареев и Булат Муртазин несколько часов собирали все переломы и сшивали ткани. У девочки были раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы, кисть держалась на нескольких связках», — рассказывает глава местного Минздрава.

В итоге хирургам удалось сохранить двигательную активность трех пальцев. Рахматуллин призвал родителей помнить, что кухня — опасное место для ребенка, и не подпускать детей к острым предметам и электрическим приборам.

Материалы по теме:
«Мама, у меня кипит кровь!» Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
«Мама, у меня кипит кровь!» Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
20 июля 2021
«Мне казалось, я одна такая» Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Мне казалось, я одна такая»Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
3 марта 2021

Ранее американка Карисса Клундт обратилась к мануальному терапевту из-за болей в спине и груди и была госпитализирована. В больнице врачи обнаружили у нее разрыв внутренней оболочки позвоночной артерии — состояние, известное как расслоение позвоночной артерии (РАС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тель-Авив парализован». Что говорят в Иране о последствиях ракетных ударов по Израилю?

    Россиянам перечислили самые перспективные профессии с высокой зарплатой

    В России спрогнозировали прогресс в переговорах с Китаем по «Силе Сибири-2»

    В Иране признали хрупкость правящего режима

    Власти отчитались об отражении атаки ВСУ на российский регион

    Звезда «Женского стендапа» вышла замуж

    Самая крупная кошка планеты прилегла отдохнуть в лесу и попала на видео

    Многомиллионное хищение на стратегически важном проекте предотвратили в российском регионе

    Призывавшего к свержению власти россиянина задержали за терроризм

    Украина атаковала сразу четыре российских региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости