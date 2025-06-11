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09:33, 11 июня 2025Забота о себе

Многодетная мать пошла к мануальному терапевту и осталась с разорванной артерией

Daily Mail: Американка обратилась к мануальному терапевту и попала в больницу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Американка Карисса Клундт попала в больницу, после того как обратилась к мануальному терапевту за помощью с больной спиной. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Четыре года назад многодетная мать начала страдать от болей в спине и груди, появившихся после операции по удалению грудного имплантата. Она трижды посетила мануального терапевта без жалоб, однако во время четвертого визита почувствовала острую боль. Это произошло после того, как специалистка произвела манипуляции, приведшие к сильному хрусту шеи.

Клундт списала боль на растяжение мышц, однако вечером того же дня ее муж заметил, что она теряет сознание, и вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали, и в больнице врачи обнаружили у нее разрыв внутренней оболочки позвоночной артерии — состояние, известное как расслоение позвоночной артерии (РАС).

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РАС может вызвать инсульт, поэтому некоторое время женщине пришлось провести в больнице, а после выписки — долго восстанавливаться. Из-за снижения притока крови к мозгу из разорванной артерии у Клундт начались когнитивные проблемы и развилась афазия — расстройство, при котором человек хуже говорит и понимает устную, письменную или жестовую речь.

Ранее во Владивостоке врачи спасли 60-летнего мужчину, у которого обнаружили огромную опухоль мозга. Отмечается, что мужчина внезапно почувствовал головокружение и сильную головную боль, его госпитализировали.

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