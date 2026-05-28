Звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась смотреть культовый сериал

Американская актриса Ева Лонгория призналась, что никогда не смотрела прославивший ее сериал «Отчаянные домохозяйки». Об этом пишет E!News.
Артистка подчеркнула, что сериал до сих пор не утратил популярность, однако у нее так и не возникло желания оценить его лично.
«Все его пересматривают, недавно он занял вторую строчку на стриминговом сервисе. Меня многие спрашивают, не хочу ли я его посмотреть. Я отвечаю: "Нет, не хочу. Я в нем снялась"», — поделилась Лонгория.
Премьера «Отчаянных домохозяек» состоялась 3 октября 2004 года, последний эпизод был показан в 2012 году. В 2025-м сообщалось, что проект получит перезапуск с новыми персонажами. По данным Deadline, Ева Лонгория, сыгравшая Габриэль Солис, хотела бы принять участие в ремейке.