17:33, 28 мая 2026Культура

Звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась смотреть культовый сериал

Актриса Ева Лонгория призналась, что ни разу не смотрела «Отчаянных домохозяек»
Ольга Коровина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская актриса Ева Лонгория призналась, что никогда не смотрела прославивший ее сериал «Отчаянные домохозяйки». Об этом пишет E!News.

Артистка подчеркнула, что сериал до сих пор не утратил популярность, однако у нее так и не возникло желания оценить его лично.

«Все его пересматривают, недавно он занял вторую строчку на стриминговом сервисе. Меня многие спрашивают, не хочу ли я его посмотреть. Я отвечаю: "Нет, не хочу. Я в нем снялась"», — поделилась Лонгория.

Премьера «Отчаянных домохозяек» состоялась 3 октября 2004 года, последний эпизод был показан в 2012 году. В 2025-м сообщалось, что проект получит перезапуск с новыми персонажами. По данным Deadline, Ева Лонгория, сыгравшая Габриэль Солис, хотела бы принять участие в ремейке.

