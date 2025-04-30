Сериал «Отчаянные домохозяйки» перезапустят

Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск с новыми персонажами

Началась работа над перезапуском культового сериала нулевых «Отчаянные домохозяйки». Об этом сообщает Deadline.

Разработкой ремейка займется компания Onyx Collective, в качестве сценариста выступит Натали Чейдез. Проект будет называться «Вистерия Лэйн» и расскажет о пятерых друзьях-соседях, у каждого из которых есть свои тайны.

Премьера «Отчаянных домохозяек» состоялась 3 октября 2004 года, последний эпизод был показан в 2012 году. На данный момент нет информации о том, что к ролям вернется кто-то из оригинального актерского состава. Однако, как уточняет Deadline, актриса Ева Лонгория, сыгравшая Габриэль Солис, хотела бы принять участие в ремейке. По словам Лонгории, она гордится сериалом и согласилась бы на съемки в его перезапуске.

Ранее создатели сериала по «Гарри Поттеру» официально утвердили актеров на несколько ключевых ролей. Так, директора школы волшебства Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу, а роль преподавателя Северуса Снейпа исполнит темнокожий актер Паапа Эссьеду.