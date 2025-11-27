Мир
13:21, 27 ноября 2025Мир

Германия готовит масштабный секретный план на случай войны с Россией. В нем описана переброска 800 тысяч солдат НАТО на восток

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией. Документ, на который ссылается The Wall Street Journal (WSJ), предполагает переброску на восток сотен тысяч солдат НАТО. Вместе с тем Берлин столкнулся и со значительными трудностями, связанными с логистикой и инфраструктурой.

Порядка 800 тысяч военных из Германии, США и других стран альянса будут использовать немецкую инфраструктуру для переброски сил на восток, сказано в секретном документе. В плане объемом 1,2 тысячи страниц детально расписано, какие порты, реки, железные и автомобильные дороги будут задействованы. Отмечается, что само существование такого документа значит откат к ценностям времен холодной войны и стирание границ между гражданской и военной сферами.

В то же время сейчас Германия испытывает ряд сложностей, которые нужно учитывать, а потому в случае полномасштабного конфликта она будет служить плацдармом НАТО, но не окажется на передовой. Комментируя эти данные, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Германию не покидают реваншистские идеи.

Я не думаю, что это Германия, это совместная операция НАТО. Так они пытаются пугать нас, демонстративные действия, и заодно готовят свой Бундесвер, довольно слабый на сегодня, к действию. Не покидают их реваншистские идеи, но надо помнить, чем это все закончилось

Андрей Колесникчлен Комитета Госдумы по обороне

У бундесвера нет средств на модернизацию

Еще в прошлом году сообщалось, что вооруженные силы ФРГ нуждаются в дополнительных денежных средствах для модернизации, поскольку специального фонда в размере 100 миллиардов евро мало. С помощью спецфонда бундесвер смог финансировать приобретение новых истребителей, бронетранспортеров и боеприпасов. Но этого явно не хватает для создания мощной оборонной промышленности.

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

WSJ также обращает внимание, что современная немецкая инфраструктура нуждается в ремонте и не подходит для использования в военных целях, что ограничит мобильность войск на случай войны. По оценке властей, магистрали и мосты требуют ремонта. Среди проблем также сложные правила закупок, законы о защите данных и другие нормативные акты, принятые в мирную эпоху. Также выполнение плана требует изменения менталитета.

Некому будет воевать

В резерве числятся около 160 тысяч человек. А учитывая обязательства в рамках НАТО, бундесверу нужно не менее 460 тысяч активных военных и резервистов, говорил генеральный инспектор Карстен Бройер. При этом, по его словам, войска должны достигнуть состояния полной боеготовности к 2029 году. Он обосновал это якобы угрозой со стороны Москвы.

Если сравнивать, во время холодной войны у ФРГ было 500 тысяч активных военнослужащих, а на случай войны мобилизация позволила бы увеличить армию до 1,3 миллиона солдат. Нехватка военных кадров сейчас — не единственная проблема. Средний возраст немецкого военного в конце 2019 года составлял 32,4 года, а к концу 2024 года он вырос до 34 лет. Между тем министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призывает немедленно вернуть обязательный призыв в армию. Партия канцлера Фридриха Мерца также добивается возврата призыва.

Тем не менее на данный момент СДПГ и ХДС/ХСС договорились о мерах, которые поспособствуют росту численности вооруженных сил. Основным все так же будет набор добровольцев, но в некоторых случаях можно будет призывать определенное количество военнослужащих принудительно.

