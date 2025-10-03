В Германии захотели возврата призыва в армию

Bild: Партия Мерца добивается возврата призыва в армию Германии

Блок блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на фоне слов канцлера Германии Фридриха Мерца об отсутствии мира планирует вернуть обязательный призыв в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает Bild, передает ТАСС.

По данным газеты, партия Мерца заблокировала обсуждение в бундестаге нового проекта закона о добровольной службе. Объяснялось, что «законопроект недостаточно глубоко проработан». При этом источник издания подчеркнул, что в настоящее время в вопросе воинской повинности нельзя допускать половинчатых решений.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира. Он отметил, что его страна не находится в состоянии войны, но живет уже в «совершенно другом мире».