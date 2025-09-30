Мир
00:42, 30 сентября 2025

Мерц заявил об окончании мира в Германии

Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nico Herbertz / IMAGO / Global Look Press

Германия больше не находится в состоянии мира. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post.

«Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал он, отвечая на вопрос о риске участия Германии в вооруженном конфликте.

Политик также прокомментировал инциденты с неопознанными дронами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, эти происшествия вызывают тревогу, однако происхождение данных дронов пока неизвестно.

Ранее Мерц заявил, что Германия сейчас переживает один из самых сложных этапов в современной истории. По его словам, «все западное сообщество ценностей» сталкивается с серьезным испытанием, что влияет на немецкую экономику.

.
