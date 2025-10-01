Глава МИД Германии призвал ввести обязательный призыв в армию немедленно

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немедленно вернуть в стране обязательный призыв в армию. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Дипломат обратил внимание на то, что уже неоднократно говорил об этом.

Он уточнил, что кабмин выступил с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон.

Ожидается, что Бундестаг впервые начнет обсуждение законопроекта о новой модели военной службы в Германии на следующей неделе.

Ранее в Германии признали неумение отражать атаку некоторых видов дронов. По словам министра внутренних дел страны Александра Добриндта, есть системы, остановить которые существующая в ФРГ техника не способна.