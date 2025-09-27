Мир
В Германии признали неумение отражать атаку некоторых видов дронов

В Германии признали неумение отражать атаку некоторых видов дронов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DAVID W CERNY / Reuters

Германия пока не может отражать атаку некоторых видов дронов. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на министра внутренних дел Германии Александра Добриндта.

По его словам, тесты показали, что существующая в Германии техника может обнаруживать и отражать большую часть беспилотников, однако есть и те системы, которые остановить не представляется возможным. Поэтому Германия работает вместе с Израилем над исследовательским проектом по противодействию БПЛА.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия не сможет выстоять в гипотетической войне против России.

