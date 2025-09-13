Мир
18:39, 13 сентября 2025Мир

В Германии раскрыли последствия гипотетического конфликта с Россией

Вагенкнехт: Германия не сможет выстоять в гипотетической войне против России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия в случае гипотетического конфликта с Россией стала бы основным театром боевых действий. В таком случае ФРГ пришел бы конец, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит ТАСС.

«Ядерная война означает конец — конец для наших городов, наших семей, нашего будущего, конец для Германии, которая стала бы основным театром боевых действий в случае такой войны», — сказала она.

Вагенкнехт также заявила, что многие политики, по ее мнению, не осознают, что стоит на кону. Так она прокомментировала заявление главы комитета бундестага по обороне Томаса Ревекампа, предложившего обсудить в НАТО возможность сбивать российские беспилотники над Украиной.

Ранее Вагенкнехт предположила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца грозит втянуть ФРГ в конфликт с Россией.

