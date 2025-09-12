В Германии заявили об угрозе быть втянутыми в конфликт с Россией

Вагенкнехт: Правительство Мерца грозит втянуть ФРГ в конфликт с Россией

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца грозит втянуть ФРГ в конфликт с Россией. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью телеканалам RTL и NTV.

«У нас правительство, которое неосмотрительно может втянуть Германию в войну (...) Сейчас политики ХДС (Христианско-демократический союз) ведут дискуссии о том, чтобы сбивать дроны над украинской территорией в рамках НАТО. Это очень опасные шаги и этому необходимо противостоять», — подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, на котором планируется строительство завода по производству боеприпасов.