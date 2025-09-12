Бывший СССР
Украина отдала немцам землю для военного производства

Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall землю для военного завода
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, он встретился с руководителем концерна Армином Паппергером на полях выставки вооружений DSEI 2025 в Лондоне. Уточняется, что Киев и немецкая сторона финализировали процедуры по запуску нового совместного производства.

«9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны [Украины]», — отметил Шмыгаль.

Как пояснил глава украинского Минобороны, обсуждению подверглись и другие проекты, в том числе развитие способностей по ремонту и производству бронетехники.

Rheinmetall является одной из крупнейших оборонных компаний Германии. Концерн также занимается поставками военной техники, включая танки и боеприпасы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании. По его словам, производство будет направлено на компоненты для ракет и беспилотников. При этом украинский лидер не уточнил, где конкретно будет открыт завод.

