Украина отдала немцам землю для военного производства

Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall землю для военного завода

Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, он встретился с руководителем концерна Армином Паппергером на полях выставки вооружений DSEI 2025 в Лондоне. Уточняется, что Киев и немецкая сторона финализировали процедуры по запуску нового совместного производства.

«9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны [Украины]», — отметил Шмыгаль.

Как пояснил глава украинского Минобороны, обсуждению подверглись и другие проекты, в том числе развитие способностей по ремонту и производству бронетехники.

Rheinmetall является одной из крупнейших оборонных компаний Германии. Концерн также занимается поставками военной техники, включая танки и боеприпасы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании. По его словам, производство будет направлено на компоненты для ракет и беспилотников. При этом украинский лидер не уточнил, где конкретно будет открыт завод.