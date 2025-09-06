Зеленский сообщил о строительстве оружейного завода в Дании

Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании. На предприятии будут производиться компоненты для ракет и беспилотников, уточнил политик в ходе вечернего обращения, пишет РИА Новости.

«Также создаем новые совместные предприятия производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для ракет и дронов», — отметил Зеленский.

При этом он не уточнил, где конкретно будет открыт завод.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время визита в Данию, которая входит в поддерживающую Киев «коалицию желающих», обменялся поцелуями с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Политик прибыл в Копенгаген на переговоры с Фредериксен 3 сентября. О повестке переговоров украинского лидера в Дании тогда не уточнялось.

В июле Зеленский поблагодарил Данию за поддержку законопроекта о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.