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18:38, 29 июля 2025Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку законопроекта о независимости НАБУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за поддержку законопроекта о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Его слова передает «РБК-Украина».

«Благодарен Дании за поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе», — заявил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что лидеры стран Евросоюза в личных разговорах жестко критиковали Зеленского за подписание закона, ограничившего полномочия НАБУ и САП.

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