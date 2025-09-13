Германия не нашла 10 миллиардов евро на военную помощь Украине

Bild: Сумма на поддержку Украины от ФРГ оказалась ниже запрошенной на €10,6 млрд

Министерство финансов ФРГ не согласовало выделение финансовой помощи на поддержку Киева в полном размере, запрошенной на ближайшие два года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на документ Минобороны страны.

Отмечается, что глава ведомства Германии Борис Писториус запросил Минфин выделить на поддержку Украины в 2026 году 15,8 миллиарда евро, а в 2027-м еще 12,8 миллиарда евро. Однако в итоге было согласовано выделение в общей сложности 18 миллиардов евро. Таким образом, финальный объем помощи оказался меньше ожидаемого на 10,6 миллиарда евро.

При этом представители министерств в беседе с изданием подчеркнули, что они «абсолютно едины по этому вопросу».

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов.