Россиянка заявила о травивших в школе ее дочь фразой «тебя проиграли в казино» подростках

В Волгограде мать пятиклассницы обвинила одноклассников в извращенной травле дочери

В Волгограде мать пятиклассницы обвинила одноклассников своей дочери в извращенной травле ребенка. По ее словам, подростки били школьницу после уроков, ломали ей телефон, обзывали нецензурными словами, а также намекали на интим, пишет V1.RU.

По данным издания, в сентябре 2025 года девочке пришлось сменить школу из-за того, что в предыдущем образовательном учреждении ее травили одноклассники, однако на новом месте ситуация повторилась. Мать девочки рассказала, что в первые месяцы не замечала за дочерью никаких странностей, но в феврале школьница стала возвращаться домой в подавленном состоянии.

Россиянка заявила, что однажды на перемене несколько одноклассников прижали ее к стене и сказали, что ее проиграли в «казино». После этого один из мальчиков, по словам школьницы, нагнулся и сделал интимный жест — это видели другие школьники и якобы снимали на видео. Мать девочки рассказала и о других издевательствах. Одноклассники якобы запихивали снег ей за толстовку.

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Женщина обращалась в школу с просьбой разобраться в ситуации. По ее словам, на все ее жалобы педагоги отвечали, что девочка сама пристает к мальчикам и провоцирует их.

Она также обращалась в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

В администрации Волгограда прокомментировали ситуацию, отметив, что некоторые одноклассники признались, что были неправы, и извинились перед девочкой. При этом сама девочка, как уточняет руководство школы, «имеет влияние на мать, что позволяет ей добиваться исполнения своих желаний».

«После обращения матери была незамедлительно создана комиссия по рассмотрению изложенных в заявлении доводов, а также проведены профилактические беседы с учащимися и их родителями. Классным руководителем и инспектором ПДН проведены профилактические занятия. Доводы о намеренном повреждении телефона одним из учащихся не подтвердились», — заявили в администрации.

В распоряжении издания также оказалась запись разговора мамы девочки и одного из педагогов, где женщина признала проблемы в поведении и обучении дочери и попросила быть строже с учащейся.

Ранее во Владивостоке местная жительница отсудила у школы 80 тысяч рублей за травлю ее ребенка. Мальчик был вынужден сменить образовательное учреждение.