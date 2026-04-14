Россиянка засудила школу из-за травли ее ребенка

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 14 апреля 2026

Во Владивостоке мать отсудила у школы 80 тысяч рублей за травлю ее ребенка
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке местная жительница отсудила у школы 80 тысяч рублей за травлю ее ребенка. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, одноклассники издевались над ребенком россиянки долгое время. Женщина обращалась к классному руководителю, однако не получила поддержки в решении проблемы. В результате подвергавшийся травле школьник был вынужден сменить школу.

Изучив доводы сторон, суд принял решение взыскать в пользу ребенка, представляемого его матерью, компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.

Ранее в Ярославле учительница одной из местных школ засудила родителей семиклассника из-за снятого тайком видео. В феврале 2025 года подросток запечатлел педагога на рабочем месте, после чего сгенерировал при помощи нейросетей ролик, на котором женщина «превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok