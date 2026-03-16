Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:43, 16 марта 2026Россия

В России учительница засудила родителей снявшего ее тайком на видео школьника

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

В Ярославле учительница одной из местных школ засудила родителей семиклассника из-за видео с ней, измененного при помощи нейросетей. Об этом сообщил Ярославский областной суд в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, в феврале 2025 года подросток тайком запечатлел педагога на рабочем месте, после чего сгенерировал при помощи нейросетей ролик, на котором женщина «превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения». Затем мальчик опубликовал видео в чате класса в одном из мессенджеров.

В результате учительница обратилась в суд, отметив, что ролик формирует о ней негативное мнение как о человеке и педагоге. Преподавательница пожаловалась, что после произошедшего не хотела идти в класс и «чувствовала на себе косые взгляды детей». В свою очередь, родители мальчика не признали иск. По их мнению, видео не несет порочащего характера, а преподавательница испытывает личную неприязнь к их сыну.

Однако суд встал на сторону истицы, взыскав с родителей школьника 20 тысяч рублей.

В июне 2025 года в Подмосковье учитель химии отсудила 30 тысяч рублей у матери восьмиклассника, обозвавшего ее на глазах у всего класса. Как выяснилось, подросток поставил педагогу условие — больше не вызывать его к доске, в ответ на что он будет себя хорошо вести. Когда преподавательница напомнила о необходимости получения знаний, восьмиклассник обматерил ее и, хлопнув дверью, покинул кабинет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok