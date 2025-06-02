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17:11, 2 июня 2025Россия

В Подмосковье учительница засудила мать не захотевшего больше выходить к доске школьника

В Подмосковье педагог отсудила 30 тысяч рублей у матери обозвавшего ее школьника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Подмосковье учитель химии отсудила 30 тысяч рублей у матери восьмиклассника, обозвавшего ее на глазах у всего класса. Об этом пишет «МК».

По информации издания, конфликт начался после того, как во время урока педагог поинтересовалась у школьника, будет ли он себя хорошо вести. В ответ подросток выставил условие — больше не вызывать его к доске. Тогда учительница напомнила о необходимости получения знаний, на что восьмиклассник обматерил ее и, хлопнув дверью, покинул кабинет.

Извинения от матери мальчика, последовавшие за жалобой директору, педагог не приняла, заявив, что их должны принести при всем классе. Кроме того, она подала в суд, запросив 300 тысяч рублей компенсации, однако родительница пояснила, что с 2013 года воспитывает ребенка одна и готова заплатить 10 тысяч рублей. Сам же подросток признал намеренное оскорбление учительницы и заверил, что сделал выводы. В результате суд постановил выплатить преподавательнице 30 тысяч рублей.

Как выяснил портал, педагог в школе характеризуется положительно, а вот класс, в котором случится инцидент, назвали буйным.

Ранее, в 2023 году, учительница из Екатеринбурга засудила родителей семиклассника, который сфотографировал записанное на доске домашнее задание. Однако в кадр также попала педагог, которая была против публикации снимка, о чем предупредила детей, однако позже фото появилось в чате класса в мессенджере.

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