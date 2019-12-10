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Назван лучший майонез России

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Лучшим оливковым майонезом, который производится в России, по соотношению «цена-качество» оказался продукт марки «Миладора». К такому выводу пришли эксперты Роскачества после проверки товаров 18 разных брендов.

Исследователи изучили майонез марок Mr. Ricco, УЖК, «Миладора», «Московский провансаль», «Ряба», «Сдобри», «Скит», «Слобода», «Король стола», «Лента», «Махеев», «То, что надо!», «Умное решение», «Здрава», «Паспье», «Царский», «Глобус», «Маркет Перекресток».

Специалисты отметили, что при производстве всего исследованного майонеза использовалось качественное масло и необходимое количество яиц, а сами продукты были свежими и хранились в надлежащих условиях. Однако майонез «Миладора» оказался лидером рейтинга — при стоимости в 8,38 рубля за 100 грамм он имеет высокое качество.

Остальная же продукция, получившая оценку в пять баллов, стоит от 12 до 22 рублей за 100 грамм. К ним относится майонез «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «ЕЖК» и Mr. Ricco. В соусах этих марок при исследовании также не было обнаружено никаких консервантов.

Ранее эксперты «Росконтроля» назвали марки лучшей докторской колбасы. Ею оказались продукты «Мираторг», «Велком» и «Окраина».

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