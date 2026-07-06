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15:48, 6 июля 2026Экономика

Россиянам со вкладами в банках дали важный совет

Бархота: Изымать деньги со вкладов не надо, так как они работают на российскую экономику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Недавние предложения о том, что вклады россиян необходимо изъять и направить на развитие экономики, является искажением реальной картины. Об этом заявил экономист Андрей Бархота в беседе с «Царьградом». Он также дал совет, что можно сделать с деньгами, лежащими на депозите.

Прежде всего специалист пояснил, что деньги на вкладах — это пассивы банковского сектора, которые банки размещают в такие активы, как кредиты предприятиям и населению. Таким образом, средства, лежащие на счетах, уже успешно работают во благо экономики. При этом, указал Бархота, если люди массово решат снимать деньги, то их «наличка» перестанет участвовать в хозяйственном обороте. Тогда же владельцы этих денег лишь потеряют проценты, начисляемые на их сумму в банке каждый месяц или квартал.

На данный момент Бархота связал основные причины оттока депозитов не только с тревожными настроениями, но и с необходимостью финансировать нынешние расходы. Россияне, пояснил он, залезают во вклады из-за того, что их ежемесячные доходы часто не покрывают сегодняшние потребности.

Тем, кто имеет сбережения и хранит их во вкладах, экономист дал совет — все диверсифицировать. Бархота объяснил, что не стоит оставлять все средства в одном месте — важно распределять их. В частности, можно сделать несколько вкладов в разных банках, а еще вложить часть в недвижимость, золото и оставить что-то наличными.

По мнению эксперта, оптимальной долей депозитов в портфеле можно считать 20-30 процентов сбережений. При этом полный уход в наличные не имеет смысла и может навредить финздоровью, лишив владельца дохода, утверждает Бархота. В заключение он призвал не поддаваться паническим настроениям.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в России призвали изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков для пополнения госбюджета. Подобное заявление было якобы сделано главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым. Позднее высказывания на эту тему опровергли и политик, и его партия.

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