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12:55, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Зюганов опроверг сообщения о призыве изъять вклады россиян

Зюганов опроверг сообщения о призыве изъять у россиян вклады для пополнения бюджета РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Госдуме призвали изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета РФ. В действительности, подобное заявление было якобы сделано главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым. Более того, впоследствии оно было опровергнуто и политиком, и партией.

На самом деле на съезде Зюганов заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей, которые не работают на экономику.

«В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона – предприятий. В сумме – 130 триллиона. Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие», — привели цитату в пресс-службе КПРФ.

«Ведомости» утверждают, что Зюганов также добавил фразу: «Ну спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил одним указом. Решил бы, в условиях войны имеет полное право».

Многие восприняли это как требование главы партии изъять эти средства, но глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Бизнес ФМ» опроверг такую версию.

«Те, кто интерпретирует, получают в основном задание откуда-то от своих там заказчиков и так далее, не читая никакого текста, просто фабрикуют то, чего на самом деле не было. Что касается выступления Геннадия Андреевича: выступая с докладом, он обратил особое внимание на ключевую ставку, которая сегодня убивает экономику, и развивает спекулятивную экономику, и надувает банки, которые просто собрали у людей и у предприятий 130 трлн рублей — это три бюджета. И особенно подчеркнул, что вклады священны», — отметил Ющенко.

Более того, по словам главы пресс-службы КПРФ, Зюганов говорил о том, что вклады, украденные властью в 1990-е годы, должны быть возвращены после реализации программы победы.

«Он имел в виду, что развивается спекулятивная экономика в нынешней ситуации, когда выгодно предприятиям вкладывать в банки под большие проценты, но деньги не работают на экономику. Это не является прогрессом, поэтому государство должно создать такие условия, когда будет выгоднее вкладывать свои деньги в производство, тем самым увеличивая производительность труда. Именно это вот он имел в виду: ключевая ставка, которая выше 12%, — это уже расточительство. На наш взгляд, ключевая ставка должна быть не больше 5-6% для того, чтобы экономика развивалась», — заключил Ющенко.

Сам Зюганов также опроверг сообщения в СМИ и соцсетях, назвав их «мулькой».

Также известно, что депутаты Госдумы раскритиковали появившийся в СМИ вброс, что подтверждает нежелание политиков изымать вклады россиян. Так, например, с критикой выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Сообщение получило распространение в российских медиа. Так, его опубликовали «Ведомости», «Главный региональный».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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