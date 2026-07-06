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15:47, 6 июля 2026РоссияЭксклюзив

Последствия поражения склада боеприпасов с ураном под Киевом оценили

Физик Ожаровский: Распыление обедненного урана повышает экологические риски
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Ігор Мосійчук»

Распыление обедненного урана в окружающей среде может повышать экологические риски, рассказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном.

По словам эксперта, о конкретной опасности можно будет говорить после того, как будет проведен анализ загрязнений.

«Обедненный уран — это природный материал, не реакторный. Его распыление в окружающей среде, безусловно, повышает экологические риски, но о конкретной опасности можно знать лишь после того, как будет проведен анализ загрязнений, то есть после окончания боевых действий», — сказал Ожаровский.

Ранее Минобороны России подтвердило, что российские войска поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. Как сообщило министерство, на предприятии производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств противовоздушной обороны, а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

После удара власти города объявили эвакуацию из опасных районов. Местных жителей также призвали не покидать свои дома.

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