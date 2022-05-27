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Россия призвала ВОЗ расследовать работу лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян

МО РФ призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий США в Нигерии из-за оспы обезьян
Дмитрий Харичков

Дмитрий Харичков. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Четыре биологические лаборатории, работу которых контролируют США, развернуты в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает в пятницу, 27 мая, ТАСС.

Представитель Минобороны России призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести расследование по деятельности этих лабораторий.

«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру»», — заявил Кириллов.

Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах важно напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами.

Ранее Кириллов озвучил схему взятия США под контроль иностранных биолабораторий. По его словам, взятие лабораторий под контроль проходит в разных странах по одному и тому же сценарию.

Первым пунктом в этой схеме, по утверждению главы войск РХБЗ, значится выражение озабоченности эпидемиологической обстановкой в стране размещения лаборатории.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание диагностировали у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

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Анна Щербакова
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