Глава войск РХБЗ Кириллов озвучил схему взятия США под контроль иностранных биолабораторий

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов озвучил журналистам схему, по которой США берут под свой контроль биолаборатории в иностранных государствах. С таким заявлением он выступил во время брифинга Минобороны.

По словам Кириллова, взятие лабораторий под контроль проходит в разных странах по одному и тому же сценарию. Первым пунктом в этой схеме, по утверждению главы войск РХБЗ, значится выражение озабоченности эпидемиологической обстановкой в стране размещения лаборатории.

«Дальше обеспечивается заинтересованность, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего — министерств здравоохранения, в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения», — рассказал Кириллов.

После этого этапа лаборатория якобы подключается к единой системе мониторинга и фактически переходит под контроль США, и местные специалисты и ответственные лица постепенно теряют доступ к биообъекту.