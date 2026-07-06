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15:51, 6 июля 2026Россия

Репетитор высказался о рейтинге стобалльников на ЕГЭ

Репетитор Чубуков заявил, что больше всего стобалльников на ЕГЭ в Москве, а не Петербурге
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Исследователь ЕГЭ, репетитор истории и обществознания, автор учебных пособий Антон Чубуков в беседе с «Ридусом» прокомментировал данные из рейтинга регионов-лидеров по числу стобалльников ЕГЭ-2026, где первое место досталось Санкт-Петербургу. По мнению специалиста, это суждение неверно, и больше всего стобалльников на самом деле в Москве.

Рейтинг был составлен журналистами ТАСС. По данным агентства, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Рекордный результат, согласно данному рейтингу, установил Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников.

«Это неполный рейтинг, скорее всего, так как Москва не публикует официальное число стобалльников. Данные по столице собирают зачастую на основании заявлений выпускников о своих высоких результатах», — объяснил он.

Чубуков указал, что столичное население в несколько раз превышает население Санкт-Петербурга. Кроме того, по его словам, в Москве лучше образование.

Он также порассуждал о том, что в оценке успешности выпускников следует ориентироваться на высокобалльников, набравших на ЕГЭ 80 и более баллов по предмету, чем на тех, кто сдал на высший балл. Чаще всего 100 баллов — это лотерея, так как решает специфика оценок заданий, признал исследователь ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что восемь российских выпускников набрали 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году.

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