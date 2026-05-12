На Украине объявили эвакуацию из одного южного города

В Киеве объявили обязательную эвакуацию из Никополя в Днепропетровской области

На Украине объявили обязательную эвакуацию из города Никополь Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.UA».

«Из нескольких населенных пунктов должны эвакуироваться семьи с детьми. Эвакуацию планируется провести в течение месяца», — сказано в публикации.

Отмечается, что с части улиц Никополя эвакуация затронет более 1100 человек.

В преддверии 9 мая из-за угроз Киева нанести удар по Москве во время проведения Парада, МИД России разослал во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из Киева.