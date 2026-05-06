МИД России посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

МИД России разослал ноту с призывом эвакуировать из Киева диппредставительства

МИД России разослал во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из Киева. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что Украина угрожает нанести удар по Москве на День Победы 9 мая. В последовавшем заявлении российского Минобороны было указано, что в этом случае последует неотвратимый ответный удар по центрам принятия решений в Киеве. «МИД России настоятельно призывает <...> с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению», — заявила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. Он заявил, что 9 мая над Москвой могут пролететь украинские дроны.