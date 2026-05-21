04:00, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Бросивший младенца в сугроб блогер рассказал о проблемах с визой в США

Блогер Косенко заявил, что ему не могут одобрить визу талантов в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: вДудь / YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Блогер Сергей Косенко, бросивший сына-младенца в снег в 2024 году и ставший фигурантом уголовного дела, рассказал о проблемах с визой талантов в США. Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Косенко рассказал, что последние несколько лет жил в Дубае и Лос-Анджелесе. «В Лос-Анджелесе я сейчас попал на административную проверку, и мне не дают визу. (...) Это случается сейчас, наверно, у 50-60 процентов русских, которые подаются на визу талантов», — объяснил блогер.

Он добавил, что документ ему не могут выдать уже полтора года, из-за чего он временно не может жить в США.

В январе 2024 года Косенко опубликовал видео, на котором бросает двухмесячного сына в сугроб. Позднее, когда ролик вызвал волну общественного возмущения, блогер стал утверждать, что кидал не ребенка, а куклу. В октябре 2024-го Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по двум статьям — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

