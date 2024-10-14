Бросившему младенца в снег блогеру грозит до 10 лет тюрьмы. Кто он такой и как заработал свои миллионы?

Видео бросившего в сугроб сына блогера Сергея Косенко отправили на экспертизу

Известного российского блогера и предпринимателя Сергея Косенко объявили в розыск, в его отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям. Поводом для уголовного преследования послужил снятый еще в начале года ролик, в котором он бросил в снег своего сына-младенца. И хотя резонансный поступок прославил Косенко на всю страну, предприниматель и до этого не единожды попадал в скандалы. «Лента.ру» рассказывает, чем прославился Косенко и почему он заработал неоднозначную репутацию.

Чем занимается Косенко?

Косенко известен главным образом как бизнесмен и блогер, рассказывающий о заработке и мотивации. Как зарабатывать от пяти миллионов рублей на YouTube и в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), как стать духовно богатым и найти любовь — темы некоторых его роликов. Кроме того, он записывает интервью и подкасты с другими блогерами, бизнесменами и специалистами из разных сфер, с ними он обсуждает доход и саморазвитие.

Сегодня на YouTube у Косенко почти 700 тысяч подписчиков. В Instagram в разгар скандала с ребенком за блогером следили почти семь миллионов человек на его основном аккаунте и 10 миллионов — на профиле для иностранной аудитории. При этом блогер широко набрал популярность в этой соцсети только в последние несколько лет: так, еще в 2019 году на его основной профиль было подписано 1,1 миллиона человек

Фото: @kosenko_life

Карьеру Косенко начинал с предпринимательства. Он утверждал, что изначально покупал и сдавал в аренду микронаушники для экзаменов, потом стал производить и продавать их. Затем он занялся продажей пледов с рукавами, свитеров, варежек и носков. Одновременно с развитием бизнеса он начал вести блог, в котором рассказывал о жизни и карьере.

Моя главная миссия — вдохновлять людей Сергей Косенко блогер, предприниматель

Спустя некоторое время Косенко плотно занялся в Instagram гивами — розыгрышами ценных призов, для участия в которых пользователю нужно подписаться на определенные аккаунты. Он создал собственное агентство по организации гивов. В его проектах участвовали многие звезды.

Блогер также продавал курсы по криптовалюте и саморазвитию; запускал приложение, в котором пользователям предлагалось зарабатывать, гуляя в купленных ими виртуальных кроссовках. Еще один его проект — агентство недвижимости в Дубае, блогер рассказал о его открытии в 2022 году. А недавно он запустил платный Telegram-канал. На данный момент стоимость месячной подписки составляет 33 тысячи рублей, годовой — 111 тысяч рублей.

Косенко состоит в отношениях с блогершей и тренером по личностному росту Александрой Беляковой (известна как Саша Belair), они живут не в России. В ноябре 2023 года у пары родился сын Лео.

Скандалы с Косенко

Многие проекты Косенко вызывали широкую критику: блогера часто обвиняли во введении в заблуждение и мошенничестве, продаже бесполезной и очевидной информации. Один из последних скандалов, связанных с инфобизнесом, разгорелся вокруг его курса о том, как снимать Reels в Instagram. Стоимость участия в проекте доходила до 1,5 миллиона рублей. Впоследствии покупатели пожаловались на недостаток полезной информации в курсе, а некоторые захотели вернуть деньги.

Неоднократно блогер провоцировал общественные возмущения и из-за своего контента в соцсетях Так, в 2020 году скандал вызвало видео, на котором Косенко на Бали разогнался на мотоцикле и прыгнул на нем в океан. Через месяц Индонезия депортировала его. Власти объяснили решение тем, что блогер вопреки коронавирусным ограничениям устроил многолюдную вечеринку, однако сам он связал высылку с предыдущим видео с мотоциклом.

Кадр: @kosenko_life

В другой раз Косенко прокатился по Москве на Bentley с привязанной на крыше девушкой. Опубликованное блогером видео вызвало резонанс, полиция составила на него административный протокол о нарушении правил перевозки людей

Незадолго до рождения ребенка, в ноябре 2023 года Косенко и Саша Belair намекнули на то, что их роман был рекламным контрактом на три миллиона долларов, а блогерша беременна от другого мужчины. Однако затем они опровергли свои же слова, после чего подписчики обвинили их в обмане с целью хайпа.

Наибольший резонанс вызвало видео, на котором Косенко бросил младенца в сугроб

В январе Косенко выложил в Instagram видео, на котором он подбрасывает ребенка над сугробом, в результате младенец падает и погружается в снег. Многие подписчики обеспокоились за ребенка и обвинили блогера в том, что тот подвергает риску его здоровье. Сам же Косенко поначалу утверждал, что в ролике действительно присутствует его двухмесячный сын, однако когда разгорелся скандал, он заявил, что на самом деле использовал для съемок куклу и прибег к монтажу. Он также извинился перед подписчиками.

Я, естественно, никогда бы не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей и тем более своего сына, никогда в жизни Сергей Косенко блогер, предприниматель

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тогда поручил возбудить в отношении блогера уголовное дело по факту совершения им противоправных действий в отношении ребенка. Кроме того, он поручил решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки.

В августе стало известно, что Косенко задолжал Федеральной налоговой службе более 10 миллионов рублей. Вскоре после появления этой новости он погасил долг

Кадр: Milana Devushkina / YouTube

В октябре Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении Косенко дело по двум статьям Уголовного кодекса. Блогеру вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит до 10 лет колонии.

Косенко Сергей Сергеевич (...) с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам собеседник ТАСС в правоохранительных органах

МВД России объявило блогера в розыск. Также стало известно, что ведомство проводит психолого-лингвистическую экспертизу видео Косенко.

Помимо того, суд в Москве наложил арест на все счета блогера в российских банках. Сумма всех арестованных средств составила более 206 миллионов рублей. Уточнялось, что такую сумму Косенко заработал за 2023 год.