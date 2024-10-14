Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:06, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Бросившему младенца в снег блогеру грозит до 10 лет тюрьмы. Кто он такой и как заработал свои миллионы?

Видео бросившего в сугроб сына блогера Сергея Косенко отправили на экспертизу

Фото: @kosenko_life

Известного российского блогера и предпринимателя Сергея Косенко объявили в розыск, в его отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям. Поводом для уголовного преследования послужил снятый еще в начале года ролик, в котором он бросил в снег своего сына-младенца. И хотя резонансный поступок прославил Косенко на всю страну, предприниматель и до этого не единожды попадал в скандалы. «Лента.ру» рассказывает, чем прославился Косенко и почему он заработал неоднозначную репутацию.

Чем занимается Косенко?

Косенко известен главным образом как бизнесмен и блогер, рассказывающий о заработке и мотивации. Как зарабатывать от пяти миллионов рублей на YouTube и в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), как стать духовно богатым и найти любовь — темы некоторых его роликов. Кроме того, он записывает интервью и подкасты с другими блогерами, бизнесменами и специалистами из разных сфер, с ними он обсуждает доход и саморазвитие.

Сегодня на YouTube у Косенко почти 700 тысяч подписчиков. В Instagram в разгар скандала с ребенком за блогером следили почти семь миллионов человек на его основном аккаунте и 10 миллионов — на профиле для иностранной аудитории. При этом блогер широко набрал популярность в этой соцсети только в последние несколько лет: так, еще в 2019 году на его основной профиль было подписано 1,1 миллиона человек

Фото: @kosenko_life

Карьеру Косенко начинал с предпринимательства. Он утверждал, что изначально покупал и сдавал в аренду микронаушники для экзаменов, потом стал производить и продавать их. Затем он занялся продажей пледов с рукавами, свитеров, варежек и носков. Одновременно с развитием бизнеса он начал вести блог, в котором рассказывал о жизни и карьере.

Моя главная миссия — вдохновлять людей

Сергей Косенкоблогер, предприниматель

Спустя некоторое время Косенко плотно занялся в Instagram гивами — розыгрышами ценных призов, для участия в которых пользователю нужно подписаться на определенные аккаунты. Он создал собственное агентство по организации гивов. В его проектах участвовали многие звезды.

Блогер также продавал курсы по криптовалюте и саморазвитию; запускал приложение, в котором пользователям предлагалось зарабатывать, гуляя в купленных ими виртуальных кроссовках. Еще один его проект — агентство недвижимости в Дубае, блогер рассказал о его открытии в 2022 году. А недавно он запустил платный Telegram-канал. На данный момент стоимость месячной подписки составляет 33 тысячи рублей, годовой — 111 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Инфоцыганка века» Кто такая Инна Тлиашинова и за что россияне готовы отдавать ей миллионы рублей?
«Инфоцыганка века»Кто такая Инна Тлиашинова и за что россияне готовы отдавать ей миллионы рублей?
30 января 2024
Россиянка из провинции заработала миллионы долларов на медитациях. У нее армия фанатов, которые верят каждому ее слову
Россиянка из провинции заработала миллионы долларов на медитациях.У нее армия фанатов, которые верят каждому ее слову
18 января 2024
«Сердце разрывается» Авторы детских каналов издеваются над своими детьми. На что родители готовы ради славы и лайков?
«Сердце разрывается»Авторы детских каналов издеваются над своими детьми. На что родители готовы ради славы и лайков?
14 января 2024

Косенко состоит в отношениях с блогершей и тренером по личностному росту Александрой Беляковой (известна как Саша Belair), они живут не в России. В ноябре 2023 года у пары родился сын Лео.

Скандалы с Косенко

Многие проекты Косенко вызывали широкую критику: блогера часто обвиняли во введении в заблуждение и мошенничестве, продаже бесполезной и очевидной информации. Один из последних скандалов, связанных с инфобизнесом, разгорелся вокруг его курса о том, как снимать Reels в Instagram. Стоимость участия в проекте доходила до 1,5 миллиона рублей. Впоследствии покупатели пожаловались на недостаток полезной информации в курсе, а некоторые захотели вернуть деньги.

Неоднократно блогер провоцировал общественные возмущения и из-за своего контента в соцсетях Так, в 2020 году скандал вызвало видео, на котором Косенко на Бали разогнался на мотоцикле и прыгнул на нем в океан. Через месяц Индонезия депортировала его. Власти объяснили решение тем, что блогер вопреки коронавирусным ограничениям устроил многолюдную вечеринку, однако сам он связал высылку с предыдущим видео с мотоциклом.

Кадр: @kosenko_life

В другой раз Косенко прокатился по Москве на Bentley с привязанной на крыше девушкой. Опубликованное блогером видео вызвало резонанс, полиция составила на него административный протокол о нарушении правил перевозки людей

Незадолго до рождения ребенка, в ноябре 2023 года Косенко и Саша Belair намекнули на то, что их роман был рекламным контрактом на три миллиона долларов, а блогерша беременна от другого мужчины. Однако затем они опровергли свои же слова, после чего подписчики обвинили их в обмане с целью хайпа.

Наибольший резонанс вызвало видео, на котором Косенко бросил младенца в сугроб

В январе Косенко выложил в Instagram видео, на котором он подбрасывает ребенка над сугробом, в результате младенец падает и погружается в снег. Многие подписчики обеспокоились за ребенка и обвинили блогера в том, что тот подвергает риску его здоровье. Сам же Косенко поначалу утверждал, что в ролике действительно присутствует его двухмесячный сын, однако когда разгорелся скандал, он заявил, что на самом деле использовал для съемок куклу и прибег к монтажу. Он также извинился перед подписчиками.

Я, естественно, никогда бы не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей и тем более своего сына, никогда в жизни

Сергей Косенкоблогер, предприниматель

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тогда поручил возбудить в отношении блогера уголовное дело по факту совершения им противоправных действий в отношении ребенка. Кроме того, он поручил решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки.

В августе стало известно, что Косенко задолжал Федеральной налоговой службе более 10 миллионов рублей. Вскоре после появления этой новости он погасил долг

Кадр: Milana Devushkina / YouTube

В октябре Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении Косенко дело по двум статьям Уголовного кодекса. Блогеру вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит до 10 лет колонии.

Косенко Сергей Сергеевич (...) с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам

собеседник ТАСС в правоохранительных органах

МВД России объявило блогера в розыск. Также стало известно, что ведомство проводит психолого-лингвистическую экспертизу видео Косенко.

Помимо того, суд в Москве наложил арест на все счета блогера в российских банках. Сумма всех арестованных средств составила более 206 миллионов рублей. Уточнялось, что такую сумму Косенко заработал за 2023 год.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили завозить мигрантов по-новому. К чему это может привести?

      Стать ученым в Москве станет проще

      Силуанов пообещал скорый рост пенсий в России

      Известная фигуристка рассказала о своей бане за 2 миллиона рублей

      Звезда «Универа» назвала себя плохой матерью

      Бросившему младенца в снег блогеру грозит до 10 лет тюрьмы. Кто он такой и как заработал свои миллионы?

      На Украине анонсировали возможное внеочередное заседание Рады с участием Зеленского

      В России оценили способность Италии выступить в качестве посредника по Украине

      Обманный маневр российского штурмовика в небе над Курской областью попал на видео

      Мисс Россия — 2024 рассказала о конкуренции между участницами на конкурсе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше