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20:36, 13 октября 2024Силовые структуры

Арестованы все счета бросившего младенца в сугроб блогера

ТАСС: суд арестовал счета блогера Косенко на сумму более 206 миллионов рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Москве арестовал все счета бросившего младенца в сугроб блогера Сергея Косенко на сумму более 206 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что суд наложил обеспечительные меры на счета Косенко в российских банках. Сумма всех арестованных денежных средств составила более 206 миллионов рублей. По информации журналистов, в постановлении идет речь об аресте денежных средств в кредитных учреждениях «Альфа-банк», банк «Русский стандарт», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО банк «Финансовая корпорация "Открытие"».

Собеседник агентства рассказал, что санкция вменяемой Косенко статьи 156 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты дохода осужденного за период до одного года. За 2023 год доход Сергея Косенко составил 206 миллионов 381 тысячи рублей.

13 октября Следственный комитет (СК) России возбудил дело по двум статьям уголовного кодекса против блогера Сергея Косенко. Косенко вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью.

В начале 2024 года Косенко выложил в сеть видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже блогер рассказал, что в ролике использовал куклу, а не живого ребенка.

Ранее выяснилось, что блогер Сергей Косенко задолжал налоговой сотни тысяч рублей. По состоянию на 30 сентября 2024 года, его долг составил 303 270 рублей.

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      Андрей Ставицкий
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