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08:41, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Бросивший младенца в сугроб блогер задолжал налоговой сотни тысяч рублей

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко задолжал налоговой 303 тысячи рублей

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Бросивший младенца в сугроб блогер Сергей Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«По данным на 30 сентября, задолженность Косенко составляет 303 270 рублей», — рассказал собеседник агентства.

В начале 2024 года Косенко выложил видео, в котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. После этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера. Автор скандального видео вскоре извинился, сообщив, что в видеоролике использовалась кукла, а не настоящий ребенок.

Ранее Косенко подал многомиллионный иск к блогеру и коучу Инне Тлиашиновой. Он потребовал от продюсерского центра коллеги 54 миллиона рублей. Перед этим Косенко неоднократно обвинял Тлиашинову в обмане.

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      Артём Верейкин
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