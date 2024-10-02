Бросивший младенца в сугроб блогер задолжал налоговой сотни тысяч рублей

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко задолжал налоговой 303 тысячи рублей

Бросивший младенца в сугроб блогер Сергей Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«По данным на 30 сентября, задолженность Косенко составляет 303 270 рублей», — рассказал собеседник агентства.

В начале 2024 года Косенко выложил видео, в котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. После этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера. Автор скандального видео вскоре извинился, сообщив, что в видеоролике использовалась кукла, а не настоящий ребенок.

Ранее Косенко подал многомиллионный иск к блогеру и коучу Инне Тлиашиновой. Он потребовал от продюсерского центра коллеги 54 миллиона рублей. Перед этим Косенко неоднократно обвинял Тлиашинову в обмане.