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12:42, 13 октября 2024Силовые структуры

Против бросившего младенца в сугроб блогера завели уголовное дело

Против бросившего младенца в сугроб блогера Косенко завели дело по двум статьям

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по двум статьям уголовного кодекса против блогера Сергея Косенко. Об этом сообщает ТАСС.

Косенко вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. В начале года Косенко выложил в сеть видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже Косенко заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ и части 3 статьи 30, части 2 статьи 111 УК РФ. «Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — отметил собеседник агентства.

В начале октября выяснилось, что блогер задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей. Сообщалось, что на 30 сентября долг Сергея Косенко налоговой составил 303 270 рублей.

В мае блогер Сергей Косенко подал многомиллионный иск к коучу Инне Тлиашиновой. Косенко обвинил коллегку в обмане и потребовал от продюсерского центра Тлиашиновой 54 миллиона рублей.

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      Андрей Ставицкий
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