Против бросившего младенца в сугроб блогера завели уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по двум статьям уголовного кодекса против блогера Сергея Косенко. Об этом сообщает ТАСС.
Косенко вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. В начале года Косенко выложил в сеть видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Позже Косенко заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка.
Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ и части 3 статьи 30, части 2 статьи 111 УК РФ. «Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — отметил собеседник агентства.
В начале октября выяснилось, что блогер задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей. Сообщалось, что на 30 сентября долг Сергея Косенко налоговой составил 303 270 рублей.
В мае блогер Сергей Косенко подал многомиллионный иск к коучу Инне Тлиашиновой. Косенко обвинил коллегку в обмане и потребовал от продюсерского центра Тлиашиновой 54 миллиона рублей.