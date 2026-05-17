Бывший депутат рассказал о борьбе сейма Латвии с русским языком

01:28, 17 мая 2026

Экс-депутат Панкратов: Сейм Латвии пытается выдавить русский язык
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Основная деятельность сейма Латвии связана с постоянными попытками выдавить русский язык. Об этом рассказал бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов в беседе с РИА Новости.

«Часть повестки предсказуема – это бесконечные инициативы по "усилению роли государственного языка", фактическому выдавливанию русского из школ, медиапространства и самоуправлений. Но были и предложения, которые иначе как абсурдными не назовешь», — рассказал Панкратов.

В качестве примера абсурдных идей он назвал предложение запретить любое использование русского языка на публичных мероприятиях и идеи об отказе от вывесок на русском языке.

Ранее выступавший в защиту русского языка депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском на территории учебных заведений даже в свободное время. Политик также заявил, что его захотели лишить мандата.

