Некоторым россиянам посоветовали воспользоваться советскими сберкнижками

Профессор Финогенова: Компенсации по советским вкладам могут получить наследники

В России продолжают выплачивать компенсации по советским вкладам, открытым до 20 июня 1991 года. О порядке оформления компенсации агентству «Прайм» рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения) и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций», — отметила эксперт.

Гражданам, родившимся до 1945 года, выплатят компенсацию в тройном размере от остатка вклада, а тем, кто родился в период с 1946 по 1991 год, — в двойном. Наследники также могут получить выплату, если владелец вклада на момент смерти являлся гражданином России.

Для оформления наследникам потребуются свидетельство о смерти и документы, подтверждающие право на наследство. Компенсация на ритуальные услуги может достигать 6 тысяч рублей.

По словам руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, одним из лучших вариантов для спасения сбережений является банковский вклад. Кроме того, он посоветовал россиянам обратить внимание на облигации и акции, но призвал не рисковать с инвестициями в золото.