Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:53, 21 мая 2026Экономика

Некоторым россиянам посоветовали воспользоваться советскими сберкнижками

Профессор Финогенова: Компенсации по советским вкладам могут получить наследники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В России продолжают выплачивать компенсации по советским вкладам, открытым до 20 июня 1991 года. О порядке оформления компенсации агентству «Прайм» рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения) и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций», — отметила эксперт.

Гражданам, родившимся до 1945 года, выплатят компенсацию в тройном размере от остатка вклада, а тем, кто родился в период с 1946 по 1991 год, — в двойном. Наследники также могут получить выплату, если владелец вклада на момент смерти являлся гражданином России.

Для оформления наследникам потребуются свидетельство о смерти и документы, подтверждающие право на наследство. Компенсация на ритуальные услуги может достигать 6 тысяч рублей.

По словам руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, одним из лучших вариантов для спасения сбережений является банковский вклад. Кроме того, он посоветовал россиянам обратить внимание на облигации и акции, но призвал не рисковать с инвестициями в золото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Решительный ответ». В Польше высказались о реакции НАТО в случае обострения конфликта на Украине

    США начали изучать подозрительные сделки перед постом Трампа об Иране

    Дмитриев предрек Британии и ЕС энергетический кризис

    Раскрыт подарок Путину китайскому инженеру

    В двух общинах Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

    Поп-звезда добилась приговора для изнасиловавшего ее в школе старшеклассника

    Бросивший младенца в сугроб блогер рассказал о проблемах с визой в США

    Откровенные фото 52-летней российской актрисы вызвали споры в сети

    Некоторым россиянам посоветовали воспользоваться советскими сберкнижками

    Дмитриев заявил о продвижении европейскими СМИ нарративов Байдена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok