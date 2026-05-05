Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:39, 5 мая 2026Наука и техника

Найден доступный способ быстро уменьшить жир в печени

Front Nutr: Кетогенная диета снижает жир в печени при жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nata Bene / Shutterstock / Fotodom

Кетогенная диета может эффективно снижать количество жира в печени при метаболически ассоциированной жировой болезни печени. К такому выводу пришли китайские исследователи, чья работа опубликована в Frontiers in Nutrition. Результаты показали, что изменение рациона может давать заметный эффект даже за короткий срок.

В исследовании приняли участие 102 человека, которые придерживались либо кетогенной диеты с резким ограничением углеводов, либо обычной низкокалорийной диеты. Оказалось, что у первой группы жир в печени уменьшался значительно быстрее: выраженное улучшение зафиксировали у 84 процентов участников против 45 процентов во второй группе.

Материалы по теме:
Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
Диета «любимая»:разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
Таблица индекса массы тела (ИМТ).Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

Ученые объясняют это тем, что сокращение углеводов снижает уровень инсулина и тормозит образование жира в печени. При этом организм начинает активнее использовать жиры как источник энергии, что ускоряет их «сжигание», в том числе в области внутренних органов.

Кетогенная диета в то же время приводила к более заметной потере мышечной массы, поэтому специалисты рекомендуют сочетать ее с достаточным потреблением белка и физической активностью.

Ранее ученые выяснили, что ожирение, повышенное давление и апноэ повышают риск жировой болезни печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok