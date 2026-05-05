Найден доступный способ быстро уменьшить жир в печени

Кетогенная диета может эффективно снижать количество жира в печени при метаболически ассоциированной жировой болезни печени. К такому выводу пришли китайские исследователи, чья работа опубликована в Frontiers in Nutrition. Результаты показали, что изменение рациона может давать заметный эффект даже за короткий срок.

В исследовании приняли участие 102 человека, которые придерживались либо кетогенной диеты с резким ограничением углеводов, либо обычной низкокалорийной диеты. Оказалось, что у первой группы жир в печени уменьшался значительно быстрее: выраженное улучшение зафиксировали у 84 процентов участников против 45 процентов во второй группе.

Ученые объясняют это тем, что сокращение углеводов снижает уровень инсулина и тормозит образование жира в печени. При этом организм начинает активнее использовать жиры как источник энергии, что ускоряет их «сжигание», в том числе в области внутренних органов.

Кетогенная диета в то же время приводила к более заметной потере мышечной массы, поэтому специалисты рекомендуют сочетать ее с достаточным потреблением белка и физической активностью.

Ранее ученые выяснили, что ожирение, повышенное давление и апноэ повышают риск жировой болезни печени.