Сроки сдачи одного из новых российских самолетов снова перенесли

Глава УЗГА Лузгин рассказал о переносе сроков сертификации самолета ТВРС-44

Получение сертификата типа на российский турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» вместимостью 44 пассажира намечено на конец 2029 года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик самолета) Леонид Лузгин.

В первом варианте комплексной программы развития авиаотрасли, утвержденном в июне 2022 года, предполагалось, что «Ладога» начнет поступать в авиакомпании в 2025 году. Текущая версия документа предусматривает поставки в 2028-м.

Таким образом, речь идет о новом переносе сроков завершения работ по этому проекту и корректировке программы. Причины очередной задержки Лузгин не назвал, указав только, что самолет у предприятия в приоритете, работа ведется активно и строго по государственному контракту.

В том же интервью глава УЗГА признал, что информация о существенных проблемах самолета «Байкал», появившаяся в СМИ в феврале, соответствует действительности. Тем не менее он попросил не называть их драматическими или критическими, как утверждали источники три месяца назад, и объяснил, что замечания удалось устранить при помощи специалистов сторонних организаций.

По его словам, поставки «Байкалов» начнутся в конце 2026 года, сразу же после сертификации, российский двигатель, который пока не готов, будет лучше иностранных аналогов, а сам самолет обойдется авиакомпаниям дешевле, чем, к примеру американского Cessna Grand Caravan, который можно купить за 2,3-3,4 миллиона долларов.

В середине мая вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что проект самолета «Байкал» зашел в тупик, и пообещал собрать совет из компетентных специалистов, чтобы выяснить, можно ли сделать с ним что-нибудь.