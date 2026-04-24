Мерц сделал заявление о немедленном вступлении Украины в ЕС

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 24 апреля 2026

Мерц высказался против немедленного вступления Украины в ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против немедленного вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза в Никосии, сообащает телеканал NTV.

«Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — сказал он.

Однако глава немецкого правительства выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах Евросоюза. Он подчеркнул, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах ЕС, но без наделения Киева правом голоса, является примером такого взаимодействия.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что во время саммита на Кипре европейские лидеры договорились, что переговоры с Киевом могут начаться в ближайшие недели и месяцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok