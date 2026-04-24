Мерц сделал заявление о немедленном вступлении Украины в ЕС

Мерц высказался против немедленного вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против немедленного вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза в Никосии, сообащает телеканал NTV.

«Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — сказал он.

Однако глава немецкого правительства выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах Евросоюза. Он подчеркнул, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах ЕС, но без наделения Киева правом голоса, является примером такого взаимодействия.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что во время саммита на Кипре европейские лидеры договорились, что переговоры с Киевом могут начаться в ближайшие недели и месяцы.

