Раскрыты планы ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Bloomberg: Переговоры о вступлении Киева в ЕС могут начаться в ближайшие недели

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя объединения.

«Лидеры Европейского союза дали понять, что выполнены предварительные условия для того, чтобы Украина могла начать первый этап процесса вступления», — говорится в материале.

Во время саммита на Кипре европейские лидеры договорились о том, что переговоры с Киевом могут начаться в ближайшие недели и месяцы. Конкретные обещания по дате вступления Киева в ЕС по-прежнему отсутствуют. Процесс вступления последней страны — Хорватии — занял около десяти лет.

Обсуждения о вступлении Украины активизировались после того, как Евросоюз одобрил кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро.

Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что как минимум одна страна может присоединиться к Европейскому союзу во время председательства Афин во второй половине 2027 года.