17:42, 16 октября 2025Экономика

Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

В городах Кемеровской области на заправках подорожал и начал пропадать бензин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: tristan tan / Shutterstock / Fotodom  

Жители Кемеровской области столкнулись с проблемами при попытке заправить автомобиль, наиболее острая ситуация сложилась в городе Киселевске. Об этом сообщает портал NGS42.

Горожане утверждают, что на одних АЗС установлены заоблачные цены на бензин, а на других его нет вовсе. В результате перед пока еще работающими заправками возникли многочасовые очереди. Бензин АИ-92 обойдется в 67,5 рубля за литр, 95-й — в 71,5 рубля, а дизельное топливо — в 75 рублей за литр.

Министерство промышленности и торговли Кузбасса указало, что причиной дефицита стало увеличение в городе трафика и задержек с поставкой топлива грузовым поездом. Что касается роста цен на заправках, то представитель ведомства посоветовал подписчикам обращаться в антимонопольную службу.

В комментарии NGS42 Минпромторг признал, что бензин в регионе пропал и на заправках отдельных федеральных сетей. Так, представитель «Татнефти» объяснил, что из-за простоя вагонов на путях РЖД предприятие не смогло вовремя получить бензин, однако ситуация, уверяет он, постепенно приходит в норму.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал, что на автомобильных заправках стали разбавлять бензин. По его словам, АЗС идут на махинации с топливом ради удержания цен.

Одной из причин частичного дефицита бензина стало снижение его производства из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (ПНЗ). Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что восстановить мощности, пострадавшие от ударов беспилотников, Россия сможет не раньше середины 2026 года.

