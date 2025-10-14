Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 14 октября 2025Экономика

Прогноз по восстановлению выпуска бензина в России пересмотрели

МЭА отвело восемь месяцев на ремонт пострадавших от ударов дронов НПЗ в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов беспилотников, не раньше середины 2026 года. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается Bloomberg.

Организация насчитала 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) с начала августа, что привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту биржевых и розничных цен. По оценкам МЭА, прием сырья предприятиями упал примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее в агентстве полагали, что Россия полностью ликвидирует ущерб к концу года, но теперь сроки смещаются. Выйти на уровень 5,4 миллиона баррелей в сутки удастся не раньше июля следующего года, а за оставшиеся 2,5 месяца можно будет довести переработку не более чем до 5 миллионов.

В МЭА отметили, что дополнительные данные или новые атаки могут привести к дополнительному пересмотру прогноза по объемам и срокам.

Агентство считает, что именно сложности с переработкой привели к росту экспорта сырья и, соответственно, падению доходов отрасли в целом. В сентябре России удалось продать только 2,4 миллиона баррелей топлива в другие страны — это худший результат за десять лет, если не учитывать провал апреля 2020 года, пришедший на пандемию COVID-19.

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести потолок цен на АЗС, чтобы ограничить рост стоимости бензина и дизельного топлива.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупредила, что если власти одобрят такой шаг, то цены на заправках немедленно вырастут, причем не только у независимых сетей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

    Три дома моды оштрафовали на сотни миллионов евро

    Российская школьница передавала через таксистов пакеты с деньгами и украшениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости