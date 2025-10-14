Прогноз по восстановлению выпуска бензина в России пересмотрели

МЭА отвело восемь месяцев на ремонт пострадавших от ударов дронов НПЗ в России

Российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов беспилотников, не раньше середины 2026 года. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается Bloomberg.

Организация насчитала 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) с начала августа, что привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту биржевых и розничных цен. По оценкам МЭА, прием сырья предприятиями упал примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее в агентстве полагали, что Россия полностью ликвидирует ущерб к концу года, но теперь сроки смещаются. Выйти на уровень 5,4 миллиона баррелей в сутки удастся не раньше июля следующего года, а за оставшиеся 2,5 месяца можно будет довести переработку не более чем до 5 миллионов.

В МЭА отметили, что дополнительные данные или новые атаки могут привести к дополнительному пересмотру прогноза по объемам и срокам.

Агентство считает, что именно сложности с переработкой привели к росту экспорта сырья и, соответственно, падению доходов отрасли в целом. В сентябре России удалось продать только 2,4 миллиона баррелей топлива в другие страны — это худший результат за десять лет, если не учитывать провал апреля 2020 года, пришедший на пандемию COVID-19.

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести потолок цен на АЗС, чтобы ограничить рост стоимости бензина и дизельного топлива.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупредила, что если власти одобрят такой шаг, то цены на заправках немедленно вырастут, причем не только у независимых сетей.