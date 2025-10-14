В России предупредили о возможном взлете цен на бензин

Эксперт Бунина предупредила о взлете стоимости бензина при введении потолка цен

Введение потолка розничных цен на бензин, на чем в обращении в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) настаивает Национальный автомобильный союз (НАС), приведет только к резкому подорожанию топлива в среднем. Об этом в разговоре с НСН предупредила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, авторы инициативы хотели бы ограничить рост цен на независимых АЗС, но добьются только того, что заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) доведут стоимость топлива до максимально разрешенной. «Абсолютно на всех станциях поднимутся цены в такой ситуации. Несетевые будут зарабатывать рубль с литра, а крупные — по 10 рублей с литра», — объяснила Бунина.

Она напомнила, что независимые АЗС покупают топливо на бирже или у трейдеров, поэтому вынуждены держать немного более высокие цены, чем те, кому доступные прямые оптовые поставки.

Президент НАС Антон Шапарин, комментируя обращение, объяснял, что потолок цен предлагается рассчитывать с помощью ценового индекса. Механизм, к примеру, может быть устроен таким образом: цена топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года вместе с уровнем накопленной инфляции.

Если эту инициативу утвердят, российским заправкам придется снижать стоимость бензина, так как рост цен на него по состоянию на середину октября существенно превышает годовую инфляцию.

Основной причиной роста цен, а также частичного дефицита бензина в десятках российских регионов называют повышение спроса, сложности с логистикой и большое количество внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в последние месяцы.