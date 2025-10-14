Экономика
06:41, 14 октября 2025Экономика

В России предложили установить потолок цен на заправках

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Инициативу передали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, написали «Известия».

Президент НАС Антон Шапарин подчеркнул, что потолок цен на заправках станет механизмом контроля. По его мнению, его следует рассчитывать с помощью ценового индекса. В частности, цена топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года вместе с уровнем накопленной инфляции.

Ранее сообщалось, что ФАС решила проверить рост цен на бензин в трех регионах — Курской области, Крыму и Краснодарском крае. В результате проверки служба может вынести нефтяникам новые предупреждения за рост цен.

