ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

Шаскольский: ФАС оценивает рост цен на АЗС в Курской области и Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить рост цен на бензин в трех регионах России. Об этом со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского сообщает ТАСС.

ФАС оценивает ситуацию с подорожанием топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Служба может вынести нефтяникам новые предупреждения за рост цен.

«Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже», — пояснил Шаскольский.

Ранее Ассоциация товарных брокеров попросила вице-премьера Александра Новака разобраться с поставками уже купленного топлива. Продавцы регулярно срывают сроки поставок партий бензина и дизельного топлива, за которые уже было заплачено. В результате у независимых сетей АЗС топливо существует только на бумаге, а получить его для розничных продаж не удается, что чревато остановкой работы.

2 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к ФАС с просьбой поспособствовать снижению розничных цен на бензин. Также он призвал автовладельцев не закупать топливо впрок и не провоцировать дефицит.