Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 3 октября 2025Экономика

В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

АТБ попросила Новака взять под контроль поставки купленного на бирже топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ассоциация товарных брокеров (АТБ), на долю которой приходится 17 процентов спроса на Петербургской бирже, обратилась к вице-премьеру Александру Новаку разобраться с поставками уже купленного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Топливные трейдеры объяснили, что продавцы регулярно срывают сроки поставок партий бензина и дизельного топлива, за которые уже было заплачено. В результате у независимых сетей АЗС топливо существует только на бумаге, а получить его для розничных продаж не удается, что чревато остановкой работы.

У отдельных членов ассоциации в подвисшем состоянии находятся поставки топлива, за которые было заплачено еще в июле, не говоря уже о более поздних сделках.

В АТБ поддержали инициативу об увеличении диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных для выплат до демпферу (речь идет о том, что при слишком высоких ценах нефтяники лишаются компенсаций из бюджета). Вместе с тем авторы обращения призвали оценивать их по факту реальных отгрузок, а не только продаж.

В качестве более быстрой меры трейдеры призвали увеличить реальные объемы топлива, поставляемые на биржу, чтобы покупатели имели гарантию их физической отгрузки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края начала проверку по поводу сообщений о дефиците топлива в отдельных районах региона. В случае найденных нарушений «будет принят комплекс мер прокурорского реагирования».

А накануне, 2 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой поспособствовать снижению розничных цен на бензин. Также он призвал жителей региона не закупаться топливом впрок, чтобы не провоцировать дефицит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

    У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

    «АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

    В жилом доме отопление пропало после визита главы города

    Бригада «Эспаньола» прекратила существование

    В России предсказали судьбу Зеленского на фоне массового дезертирства в ВСУ

    Участник Comedy Club сделал ДНК-тест и оказался на 100 процентов русским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости