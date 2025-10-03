В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

АТБ попросила Новака взять под контроль поставки купленного на бирже топлива

Ассоциация товарных брокеров (АТБ), на долю которой приходится 17 процентов спроса на Петербургской бирже, обратилась к вице-премьеру Александру Новаку разобраться с поставками уже купленного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Топливные трейдеры объяснили, что продавцы регулярно срывают сроки поставок партий бензина и дизельного топлива, за которые уже было заплачено. В результате у независимых сетей АЗС топливо существует только на бумаге, а получить его для розничных продаж не удается, что чревато остановкой работы.

У отдельных членов ассоциации в подвисшем состоянии находятся поставки топлива, за которые было заплачено еще в июле, не говоря уже о более поздних сделках.

В АТБ поддержали инициативу об увеличении диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных для выплат до демпферу (речь идет о том, что при слишком высоких ценах нефтяники лишаются компенсаций из бюджета). Вместе с тем авторы обращения призвали оценивать их по факту реальных отгрузок, а не только продаж.

В качестве более быстрой меры трейдеры призвали увеличить реальные объемы топлива, поставляемые на биржу, чтобы покупатели имели гарантию их физической отгрузки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края начала проверку по поводу сообщений о дефиците топлива в отдельных районах региона. В случае найденных нарушений «будет принят комплекс мер прокурорского реагирования».

А накануне, 2 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой поспособствовать снижению розничных цен на бензин. Также он призвал жителей региона не закупаться топливом впрок, чтобы не провоцировать дефицит.