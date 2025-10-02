Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

Курский губернатор Хинштейн обратился к ФАС с просьбой снизить цены на бензин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале рассказал, что отправил срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы та поспособствовала снижению розничных цен на бензин в регионе.

Он заверил, что федеральный центр принимает необходимые меры по урегулированию ситуации, однако признал, что очереди на АЗС в регионе действительно есть.

Хинштейн призвал автовладельцев к сознательности и попросил не провоцировать дополнительный ажиотаж, то есть не заправляться бензином про запас.

Накануне глава региона допустил возникновение определенного дефицита бензина из-за ажиотажа и заверил, что взял ситуацию под личный контроль, а топливо на заправках есть.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация с бензином в российских регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. Что касается отдельных сложностей, то ими в ручном режиме занимается Минэнерго.

В тот же день руководство Крыма в полтора раза, до 20 литров, снизило допустимый объем продажи бензина в одни руки. Сам лимит установили в понедельник, 29 сентября.