Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале рассказал, что отправил срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы та поспособствовала снижению розничных цен на бензин в регионе.
Он заверил, что федеральный центр принимает необходимые меры по урегулированию ситуации, однако признал, что очереди на АЗС в регионе действительно есть.
Хинштейн призвал автовладельцев к сознательности и попросил не провоцировать дополнительный ажиотаж, то есть не заправляться бензином про запас.
Накануне глава региона допустил возникновение определенного дефицита бензина из-за ажиотажа и заверил, что взял ситуацию под личный контроль, а топливо на заправках есть.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация с бензином в российских регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. Что касается отдельных сложностей, то ими в ручном режиме занимается Минэнерго.
В тот же день руководство Крыма в полтора раза, до 20 литров, снизило допустимый объем продажи бензина в одни руки. Сам лимит установили в понедельник, 29 сентября.