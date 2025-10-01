В пограничном регионе России допустили определенный дефицит бензина

Хинштейн: Из-за ажиотажа в Курской области может возникнуть дефицит бензина

Определенный дефицит бензина может возникнуть в Курской области из-за ажиотажа. Такое развитие ситуации в пограничном регионе Россиидопустил глава региона Александр Хинштейн.

По словам представителя властей, местные жители жалуются на отсутствие бензина на некоторых автозаправочных станциях (АЗС), поэтому он взял ситуацию со снабжением топливом под личный контроль. Профильным ведомствам было поручено принять соответствующие меры, а региональному управлению антимонопольной службы (УФАС) — контролировать цены на бензин.

«Сейчас в регионе имеется необходимый запас нефтепродуктов. Сети АЗС обеспечены ими в полном объеме, поставки продолжаются. Очень прошу наших жителей не поддаваться волнениям! Определенный дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа: многие беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом», — подчеркнул Хинштейн.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с бензином в российских регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. По его словам, Минэнерго работает со всеми регионами в штатном режиме. Наблюдаются только «отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам». Ими в ручном режиме занимается профильное ведомство, обеспечивая поставки.

Ранее премьеру Михаилу Мишустину предложили обнулить равные пяти процентам ввозные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. По мнению Новака, решение увеличит привлекательность закупок бензина за рубежом и даст возможность компенсировать выпавшие из-за внеплановых ремонтов объемы.

