Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:13, 1 октября 2025Экономика

Правительство отреагировало на топливный кризис в России

«Ъ»: Кабмин подготовил меры поддержки топливного рынка в связи с кризисом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В связи с кризисной ситуацией с доступностью бензина и дизельного топлива в ряде российских регионов правительство подготовило меры поддержки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение вице-премьера Александра Новака в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

В качестве основных мер поддержки внутреннего топливного рынка в правительстве предложили обнулить ввозные пошлины на импорт автомобильных бензинов из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Сейчас тарифы составляют 5 процентов от таможенной стоимости. В качестве другого варианта рассматривается возможность разрешения на полгода использовать монометиланилин (октаноповышающая присадка к бензину) при его производстве.

Эти меры, по задумке властей, должны помочь насытить российский рынок топливом в условиях падения внутреннего выпуска и нехватки бензина в регионах. Речь идет о дополнительном ежемесячном притоке объемом не менее 450 тысяч тонн, их которых подавляющая часть (свыше 350 тысяч) придется на бензин, а еще 100 тысяч — на дизельное топливо. В то же время Новак не исключил, что даже в этом случае могут возникнуть риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Россиянин нанес травму соотечественнику в предсезонном матче НХЛ

    Дуров рассказал о помощи французских спецслужб

    Малышеву шокировала одна интимная процедура в санатории

    Действовавшего 11 лет серийного насильника поймали в российском городе

    Правительство отреагировало на топливный кризис в России

    Овечкин высказался о полученной травме

    Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

    Преступник-рецидивист представился гидом в Марокко и изнасиловал туристку на пляже

    Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости